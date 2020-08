Descrizione evento: Un altro appuntamento estivo a Trecastelli con la rassegna teatrale organizzata da Realtà Teatrale Skenexodia, diretta artisticamente da Luca Guerini. Lo spettacolo FUORI/DENTRO, con la regia di Luca Guerini da un testo di Fabio Aromatici, andrà in scena lunedì 10 agosto, alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale a Ripe di Trecastelli. Nell’ultimo appuntamento della stagione estiva il pubblico verrà accompagnato all’interno del manicomio San Benedetto, per conoscere le storie di chi ci visse e per tracciare un bilancio a quarant’anni dalla legge Basaglia. Gli attori saranno: Claudio Tombini (Pasqualon), Roberta Sarti (Anna la Pazza) Ruggero Ruggeri (Terenzio l’infermiere) Cinzia Damassa (Eleonora, la diva), Cecilia Finetti (Geltrude Artusi) Maurizio Nociaro (Cesare Lombroso), Elio Zuccatelli (Toca el mur). Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con Storie di Pesaro, è vincitore del premio internazionale MEDITERRANEAN FILM FESTIVAL nella categoria best project e affronta gli echi di ciò che quell’edificio è stato per tutta la comunità del territorio, un manicomio che includeva “gli scarti della Società”, le persone definite ingestibili, con patologie come isteria, depressione o semplici scatti d’ira. “Il San Benedetto” – spiega Fabio Aromatici – “E’ anche un luogo della memoria che molti oggi guardano con affetto e senso di protezione. Abbiamo cercato di mettere insieme i ricordi condivisi sulla pagina Storie di Pesaro da tanti concittadini e le storie raccolte nell’indagine storica”. “La cifra stilistica che ho scelto” – racconta il regista Guerini – “E’ quella in cui il pubblico viene reso partecipe. Ognuno degli attori ha lavorato sul suo personaggio in maniera personale e originale. Ho conosciuto le storie di questi personaggi e ne sono rimasto subito affascinato. Non erano cartelle, numeri o nomi, ma avevano vicende che meritavano di essere raccontate. Ne è nato così un evento interattivo, capace di far dialogare diverse discipline ed esperienze”. Dopo lo spettacolo il cast sarà a disposizione del pubblico per domande e curiosità.É consigliabile la prenotazione; si può prenotare al seguente numero: Ufficio Turismo Trecastelli 071.7957851.