Descrizione evento: Compresa tra il Monte Cacamillo e Punta Bambucerta la Forra dell'Acquasanta è insieme all'Infernaccetto la gola più interessante e suggestiva dei Monti Sibillini, un tempo usata come "frigorifero naturale" dagli abitanti del posto che vi lasciavano gli alimenti sotto la neviera dopo averla coibentata di paglia. Il percorso attraversa dei rigogliosi boschi in una zona dei Sibillini ricca di buona acqua che forma delle splendide cascate su scivoli di calcare e arriva poi nelle abitazioni fino a valle oltre che alimentare il Lago di Fiastra. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro visita (facoltativa) di Bolognola - € 15 durata - 3:00 ore + soste dislivello - 250 m difficoltà - media per partecipare prenotarsi con email a naturalmentemarche@gmail.com o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Bolognola alle 10:15 dotazione necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario idoneo all'ambiente montano e adeguato al periodo, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono usare i bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni, l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato