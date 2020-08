Descrizione evento:

Due itinerari straordinari, ricchi di storia attraverso i paesaggi tipici dell'Alto Maceratese, che condurrà da Serrapetrona verso il tramonto sul Monte Letegge, e da Villa D’Aria verso il Rifugio Manfrica, lungo sentieri che raccontano del passato nel bel mezzo di una natura rigogliosa e incontaminata.

Il territorio di Serrapetrona è un insieme di piccoli borghi, tesori tra campi coltivati, boschi, vigneti e uliveti che hanno come comune denominatore la Vernaccia, un vino spumante rosso a denominazione di origine controllata che nasce dal connubio secolare tra il territorio e la caparbietà della sua popolazione. Questa eccellenza enogastronomica può essere prodotta esclusivamente nel territorio del comune di Serrapetrona e in parte nei comuni di Belforte del Chienti e San Severino Marche. Secondo la leggenda, nel Medio Evo un polacco al soldo di truppe mercenarie, attratto dalla Vernaccia prodotta nella zona, esclamò: "Domine, Domine quale non Borgianasti regione nostra?" (Signore, Signore perché non hai fatto le nostre terre come Borgiano?)

Escursioni nella terra della Vernaccia è un progetto del Comune di Serrapetrona. Realizzazione a cura di Risorse Cooperativa.

Le escursioni sono gratuite.

Durata: 5 ore - Dislivello: 600 metri - Difficoltà: E

Guida: Maria Pia Melonari AMM collegio guide alpine Marche iscrizione n. IT57C00048

Luogo e orario di ritrovo: Serrapetrona (MC) ore 16,00

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, pile e giacca antivento, cappello, acqua.

- Consigli utili: un ricambio completo da lasciare in auto.

- Costo: escursione gratuita (comprende: organizzazione, guida AMM con assicurazione RCT)

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Clicca sul pulsante "ISCRIVITI" in alto a destra su questa pagina o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it, per info 0733 280035.

INFORMAZIONI GENERALI