Descrizione evento: Corso per Imparare a Suonare il TONGUE DRUM: Rav Vast Drum, Handpan, Hang Drum ESPERIENZA ADATTA A TUTTI!

Non serve avere lo strumento, essere un musicista e conoscere la musica. Lo strumento lo mettiamo noi... porta con te solo il tuo entusiasmo, tanta curiosità e voglia di divertirti! Prenotazione Obbligatoria al 3479145844 Matteo, 3938731145? Filippo Domenica 30 Agosto - Ex-Frantoio, Piazza IV Novembre

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Posti limitati massimo 8 persone CONOSCERE ED ENTRARE IN EMPATIA CON IL MERAVIGLIOSO SUONO MEDITATIVO DEL RAV VAST DRUM.

Questo è un corso teorico, pratico ed Olistico Esperienziale Durante l'incontro si farà una breve parte teorica e molta moltissima pratica per prendere confidenza con lo strumento e iniziare a sentire, toccarlo, percuoterlo, a far uscire meravigliose melodie, grazie al suo suono ed i suoi fantastici armonici. La Nostra offerta formativa nasce per dare la possibilità di toccare con mano il RAV Vast Drum ed ascoltarne dal vivo il suono delle sue varie scale armoniche. Si evolve poi in un percorso utile anche a chi non ha mai suonato uno strumento musicale, ma ama la musica e desidera iniziare a scoprirla, a toccarla con mano. Un Viaggio Introspettivo attraverso il suono,la possibilità di esprimersi tramite la musica. Programma della giornata:

- Meditazione/centratura sul cuore

- Breve storia dello strumento

- Differenze principali tra l’Handpan ed il Rav Drum

- Esplorazione sonora

- Posizioni e postura

- I diversi tipi di tocco

- Uso delle Bacchette Rav Drum Labs

- Gli armonici

- Ritmi semplici

- Esecuzione di un brano tipo

- Esprimersi attraverso il suono

- Il sentire come guida del gesto sonoro

- Come prendersi cura dello strumento

- Come scegliere un handpan/Rav drum Gli strumenti che verranno utilizzati per il seminario sono i Rav Vast Drum con diverse scale musicali. Si potranno provare anche degli Handpan Verrà rilasciata una dispensa cosi da poter continuare a studiare e praticare a casa. Il seminario esperienziale sarà condotto da: Filippo Baldin in arte Syd Baldwin, musicista polistrumentista, Suonoterapeuta diplomato presso l'International Association of Sound Healing, esperto in musicoterapia, Polarity Therapy Pratictioner e Dottore in tecniche della riabilitazione. Matteo Barini, esploratore, Ricercatore di suoni e ben-essere, Operatore Reiki 2° livello conseguito nell'anno 2000, operatore olistico del suono esegue trattamenti individuali di massaggio sonoro con campane tibetane, tiene regolarmente Bagni/Viaggi Sonori con Gong, campane tibetane e altri strumenti. Iscrizione obbligatoria, Costo Esperienza 85€ a persona, uso dello strumento incluso.

Per maggiori INFO: Matteo 3479145844 Filippo 3938731145?

https://www.babasound.it/baba-sound-healing-1 oppure:

FB: Ex Frantoio - Tivittori

Instagram: tivittori_exfrantoio

Telgram: https://t.me/TiVittori

tivittori@gmail.com