Descrizione evento: WALTER BONATTI. LE VIE DELL'IMPOSSIBILE Reading Narrazione Musica

di e con

Claudia Gentili e Alfio Vernuccio Serra de' Conti (AN)

piazza Gramsci

(davanti al chiostro di San Francesco)

ore 21.15 " È per conoscermi meglio e per trovare una mia dimensione che ho scalato montagne “impossibili” "

Walter Bonatti. Esploratore inarrestabile nella dimensione verticale quanto orizzontale del pianeta; mitico alpinista estremo che fino al 1965 aprì diverse vie per accedere ai più alti e possenti tetti del mondo; personaggio sempre sotto ai rifelttori e al centro di successi e tragedie. Dalle calunnie del "caso K2" all'esaltante exploit sul Cervino.

Per lui l'essere umano diventa realmente tale (umano nel più elevato dei sensi) solo se si misura con i propri sogni e con "l'impossibile", attraverso le proprie forze, la propria creatività, la conoscenza di se stesso, senza barare, senza cercare scorciatoie, senza risparmiarsi.

Grande maestra per tutti è la natura. Per lui, ancora di più lo fu la montagna.

"La montagna è dura ma onesta. E' l'essere umano a essere subdolo a volte". Ingresso libero Posti limitati secondo le indicazioni e i regolamenti vigenti Prenotazione necessaria scrivendo dal 13 Agosto a:

Facebook: Ex Frantoio - TiVittori

tivittori_exfrantoio

Telgram: https://t.me/TiVittori

tivittori@gmail.com oppure telefonando dal 25 Agosto al

0731 871739 (Museo Arti Monastiche)

ore 10.30-12.30//16.30-19.30 L'evento è a cura di Tivittori (associazione culturale e teatrale), con il patrocinio del Comune di Serra de' Conti (AN).