Descrizione evento: DESCRIZIONE

L’altra faccia dell’area protetta più grande delle Marche.

Oltre alle Grotte di Frasassi, il tempio di Valadier e l''Abbazia di San Vittore, nel Parco della Gola della Rossa e di Frasassi ci sono tanti altri angoli meno conosciuti, da vivere in totale solitudine, vocati per natura al turismo in bici.Strade e carrarecce senza auto per salire fino in vetta al Murano dove, girando su se stessi per 360°, si riesce a vedere tutta la regione. Fioriture di ginestre, prati, boschi secolari. Lunghe discese che sembrano tracciate su misura per la bici. Infine l’antro nascosto, che lascia con il fiato sospeso a chi vi accede per la prima volta.

Un'altra faccia che possiamo scoprire solo con un altro modo di viaggiare: in bici!



SCHEDA TECNICA

Percorso Anello

Partenza/Arrivo Serra San Quirico (AN)

Lunghezza 30 - 35 km

Ascesa totale 1.000 – 1.200 m

Durata prevista 4 - 5 h

Difficoltà medio/alta

Fondo carrareccia, sterrato, sentiero, strade bianche, asfalto.

Tipo di bike Trail bikes, All mountain, E-bike



Tour fisicamente impegnativo con bici tradizionale, tecnicamente richiede una buona capacità di guida in discesa. Tour fisicamente medio con e-bike.



EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Mountain bike i condizioni di efficienza

Kit minimo per riparazioni meccaniche di emergenza

Casco, occhiali, guanti, zaino con borraccia e autonomia alimentare per tutta la durata dell’escursione



EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Abbigliamento da cicloescursionismo adatto alla stagione, scarpe con grip, giacca antipioggia, indumenti di ricambio.

Telefono cellulare con batteria carica

Macchina fotografica



ORARI

Ritrovo: 9.00 Serra San Quirico (AN)

Partenza; 9.30

Rientro previsto: 14.30



ISCRIZIONE

Entro le ore 14.00 di due giorni prima

Quota individuale: 25 €



Info e prenotazioni:

FABRIZIO FRANCINELLA

Accompagnatore Cicloturistico

Abilitazione professionale Regione Marche

Tel/WhatsApp/sms: 338 5604533

Email: f.francinella@libero.it

Pagina Facebook/Instagram/Messanger: hikebiking