Descrizione evento:

Durante il laboratorio condotto dai Riciclato Circo Musicale conoscerete tanti strumenti musicali bizzari e stravaganti fatti con diversi materiali di recupero. Strumenti dai nomi bizzari come il Cappellofono, la Chiteglia, il Barattolerio, lo Spremitono, il Flautoforte, dai suoni unici e irripetibili.La magia della musica ti aspetta, unisciti alla Recycled Orchestra!---La band “Riciclato Circo Musicale” nasce nel 2006 da quattro singolari musicisti, professionisti, provenienti da generi ed esperienze artistiche completamente diverse, ma con alcune caratteristiche comuni: la passione per la ricerca e la continua sperimentazione sonora.L’elemento identificativo per eccellenza dei “RCM” è l’utilizzo di materiali di recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali classici e contemporanei, ma anche e soprattutto nuovi e inventati da loro stessi.---Dove: Complesso di Santa Lucia, via Marcellini 5 - Serra San Quirico ANBiglietto unico: 6.00€ /partecipanteEtà consigliata: 6 - 12 anniPosti totali disponibili: 10Durata: 2h circa.Incluso nella tariffa:- Assicurazione medico-bagaglio.---Per partecipare è necessaria la prenotazione al 349 90 90 348 [Infoline Happennines e Aleste per il Parco]L’esperienza si svolgerà nel rispetto delle attuali disposizioni anticontagio.