Descrizione evento: Escursione lungo la Valle dei Tufi per osservare il Gruccione, il coloratissimo uccello che dall’Africa arriva in questa zona per nidificare! Osserveremo questi splendidi animali che, ormai al termine della stagione di riproduzione, stanno per intraprendere il loro viaggio di ritorno verso sud. Li saluteremo, sarà un arrivederci al 2021. Percorso: Madonna delle Grotte - Valle dei Tufi - Grottaccia - Stacciola - Fonte Piccola - Madonna delle Grotte. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 4 settembre. Prezzo adulti: GRATIS!!! Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 70 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 3 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Santuario della Madonna delle Grotte, ore 16:00, Via Le Grotte, 61037 Mondolfo PU, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito