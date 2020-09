Descrizione evento: Ancora un evento Passamontagna Trekking insieme al Pastorello di Cupi, il caseificio duramente colpito dal terremoto del 2016! Escursione ai Sibillini tra i suggestivi “camini delle fate”: una piacevole camminata immersi nei paesaggi mozzafiato del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dalla diga del Lago di Fiastra raggiungeremo il bosco di leccio che improvvisamente si apre con lo spettacolo delle Lame Rosse! Arrivati/e qui faremo pranzo e, per chi vuole, vi daremo un “box solidale” con gli squisiti pecorini del Pastorello di Cupi già affettati! Ritorno lungo lo stesso percorso e tappa al Lago di Fiastra per rilassarci tra le sue fresche acque. Percorso: A/R Diga - Val Nicola - Lame Rosse. Trasporto: mezzi propri Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale) Quota scontata: 10 € (minorenni) Box Pastorello di Cupi: 5 € (4-5 fette di pecorino tra cui fresco, al peperoncino, al limone, ecc…) Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 5 settembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida ambientale), 5 € (box di pecorini) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe alle ore 9:45, Via Sibillini, 12, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito