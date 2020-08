Descrizione evento: SABATO 29 AGOSTO 2020 | TAKE ME TO THE SKY



In collaborazione con Astronomitaly, la Tenuta Santi Giacomo e Filippo ti porterà alla scoperta del cielo con un emozionante tour astrale notturno adatto a tutte le età!



Grazie al buio dell'Oasi Naturale della Tenuta (con basso grado d'impatto luminoso), sarà semplicissimo raggiungere le stelle per un'esperienza sensoriale indimenticabile tra cucina locale, assaggi di vini biologici e osservazione astronomica.



Insieme a Fabrizio Marra e Lorenzo Orlandi, collaboratori della giovane start up italiana Astronomitaly e fervidi appassionati di Astronomia, osserveremo con i loro telescopi professionali la Luna, Giove, Saturno e le stelle del Triangolo Estivo che sono Vega, della costellazione della Lira, Altair della costellazione dell'Aquila e Deneb della costellazione del Cigno, con un occhio anche su altri oggetti del cielo estivo particolarmente affascinanti, come la stella doppia Albireo.



PROGRAMMA PER I PARTECIPANTI:



- Ore 20:00 ritrovo in Tenuta

- Ore 21:00 cena al barbecue

- Ore 22:00 inizio del tour del cielo stellato, con osservazione di stelle, pianeti e costellazioni

- Ore 24:00 termine evento



Menu:

BBQ di carne mista + verdure

Acqua e vini della Tenuta



Costo:



Solo osservazione



Adulti € 10,00

Bambini 8 – 12 anni € 5,00

Bambini 0 – 7 anni Gratis



Osservazione più cena



Adulti € 39,00

Bambini 8 – 12 anni € 19,00

Bambini 4 – 7 anni € 10,00

Bambini 0 – 3 anni Gratis



Prenotazione obbligatoria, evento a numero chiuso per garantire spazi e distanziamento sociale come da normativa.



Se vorrai potrai aggiungere alla tua esperienza il pernottamento in una delle camere del nostro Borgo Diffuso, per continuare ad ammirare le stelle del cielo della Tenuta. Chiedi maggiori informazioni su disponibilità e quotazioni.



Per info e prenotazioni:

info@tsgf.it

+39 0722580305

