Descrizione evento: Selezionata nella raccolta delle "Più belle escursioni delle Marche", il giro al Rio Vitoschio si svolge nel versante nord del Monte Nerone dove confluisce nel fiume Biscubio lungo valli un tempo ricche di attività per l'abbondanza di risorse naturali. Dopo aver attraversato il passo de "le Porte" si incontrano infatti i resti delle carbonaie opera delle popolazioni della montagna insieme ai mulini azionati dallo scorrimento dell'acqua per produrre pane, oltre che essere luoghi di scambio per le merci. Il Monte Nerone era anche il luogo scelto dagli eremiti per ritirarsi in meditazione e preghiera, come ad esempio l'eremo di san Bartolomeo dove visse il beato Barbetta da Piobbico o quello di Morimondo. Un motivo in più per partecipare: lungo la via del rientro sosta (facoltativa) alla Sagra nazionale del Polentone alla Carbonara in occasione del Festival dei Brutti - € 15 durata - 4:00 ore + soste dislivello - 350 metri difficoltà - media per partecipare prenotarsi con email a naturalmentemarche@gmail.com o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Piobbico alle 11:15 dotazione necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario idoneo all'ambiente montano e adeguato al periodo, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono usare i bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni, l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato