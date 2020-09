Descrizione evento: Parcheggiate le autovetture seguiremo la strada forestale che si snoda tra i pascoli e i boschi in cui si immergono i Sassi Simone e Simoncello, simboli e cuore del Parco. Durante il cammino chiacchiereremo con i nostri accompagnatori sulle curiosità botaniche, geologiche e storiche che hanno plasmato e caratterizzano oggi questo paesaggio incantevole. Con l’aiuto di un Paleontologo professionista cercheremo di curiosare un po’ tra fossili e indizi scolpiti nella roccia che ci permetteranno di tornare indietro di milioni di anni, fino a nuotare nei mari in cui si formò quella che è oggi la catena Appenninica. Giunti al cospetto dei Sassi ci avventureremo sulla vetta alla scoperta dei motivi che spinsero nel 1554 i Medici, signori di Firenze, a voler edificare qui la città perfetta, la Città del Sole. Dopo aver esplorato i ruderi dell’imponente fortezza, raggiunto il crinale ovest guarderemo il sole spegnersi in un mare di chiome brindando assieme per poi cenare davanti allo scoppiettio del fuoco con carne alla griglia e un bicchiere di buon vino sotto lo scintillante cielo di fine estate. Dopo una notte in bivacco faremo colazione all’ombra del bosco tra la rugiada mattutina le luci del primo sole per poi riprendere il cammino alla scoperta della natura e delle foreste che ammantano il parco e di alcuni dei loro segreti, all’ombra delle imponenti rupi che caratterizzano i versanti dei Sassi.