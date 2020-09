Tornano le meravigliose escursioni con le e-bike! Oggi andremo alla scoperta delle armoniose colline che tanto hanno ispirato la poetica del grande Giacomo Leopardi come non lo avete mai fatto, in sella alle nostre “bighe” a pedalata assistita! Partiremo per una visita al centro storico del “Borgo Selvaggio”, poi alla volta di strade bianche e di crinale tra le più belle della provincia. Pedaleremo senza fatica alla scoperta di paesi e campagne accompagnati sempre da un panorama mutevole che spazia dagli Appennini alla costa Adriatica. Supereremo dislivelli accentuati senza sudare grazie all’utilizzo di questi nuovi mezzi messi a disposizione dalla collaborazione con

.