Descrizione evento: Racchiusa tra il Monte Codardo e il Monte Petrella, l'aula verde dl Rio Vallone è un sentiero attrezzato con pannelli che illustra le peculiarità della valle lungo il corso d'acqua. Si spiega infatti la geologia, la fauna e la flora con gli endemismi dell'Appennino. Si prosegue poi con il Museo all'aperto che tappa dopo tappa ricostruisce il mestiere del carbonaio, dalla preparazione fino al prodotto finito nelle carbonaie ancora attive. Un motivo in più per partecipare: lungo la strada del rientro visita (facoltativa) ad Antichi sapori e ricchezze del bosco a Montalto di Cessapalombo - € 15 durata - 5:30 ore + soste dislivello - 1 080 m difficoltà - media+ per partecipare prenotarsi con email a naturalmentemarche@gmail.com o messaggio fb entro le 13:30 del giorno precedente indicando telefono e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) cercando di fare car sharing e arrivo previsto a Montalto alle 10:15 dotazione necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario idoneo all'ambiente montano e adeguato al periodo, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono usare i bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di adesioni, l'eventuale rinvio verrà comunicato per posta elettronica entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato