Descrizione evento: L'attesa è finita! Torna a grande richiesta una nuova edizione dei cammini della TransuPanza! Ci spostiamo all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini alla scoperta di luoghi poco conosciuti che conservano un fascino autentico e dove ancora sopravvivono antichi mestieri quasi scomparsi, come quello del carbonaio. E sarà proprio questa la nostra meta finale, guidati dall'infallibile fiuto della Panza arriveremo in un'autentica carbonaia dove, dove aver scoperto tutti i segreti della preparazione del carbone vegetale, ne apprezzeremo le sue qualità con una grigliata da veri intenditori!!! Ah dimenticavamo, per partire con lo spirito giusto e per ricordare le buone tradizioni contadine di una volta, prima della partenza ci attende una saporita colazione salata al Giardino delle Farfalle! Attività in collaborazione con "Il Giardino delle Farffale" di Cessapalombo https://giardinofarfalle.it/ Dettagli sul prezzo: 17 servizio guida, 18 € colazione contadina, visita carbonaia e grigliata Prezzo adulti: 35 € Prezzo bambini: 30 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 4 ore Lunghezza: 12 km Ritrovo principale Ore 9:00 Giardino delle Farfalle - Cessapalombo (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito