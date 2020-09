Descrizione evento: Una passeggiata ad anello per un periplo completo del Lago di Fiastra, immersi in boschi misti a prevalenza di roverelle. La passeggiata sarà accompagnata da letture di Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio di Neurogeologia vegetale dell'Università di Firenze, alla scoperta dei segreti più sorprendenti della Natura. "Le piante non solo si nutrono di e crescono, ma respirano, comunicano tra loro, reagiscono ai mutamenti dell'ambiente circostante , si muovono, imparano, e memorizzano".