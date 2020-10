Descrizione evento: Una prima assoluta Passamontagna lungo un itinerario dai panorami mozzafiato che ci condurrà fino a un piccolo gioiello nascosto tra i ripidi versanti del monte Priora. Il sentiero segue inizialmente il percorso che attraversa prima le spettacolari gole dell'Infernaccio per poi svilupparsi attraverso la faggeta di san Leonardo fino all'omonimo eremo. Da qui si prosegue sempre immersi in bellissimi boschi ad alto futo fino a sbucare nei pascoli del versante sud della Priora, a picco sull'alta alle del Tenna, fino a raggiungere il singolare arco naturale di roccia del Tempio della Sibilla, avvolti da un panorama unico e selvaggio. Andata e ritorno dallo stesso sentiero Spostamento in auto di circa 15 minuti tra il punto di ritrovo ed il luogo di partenza dell'escursione Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 800 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:30 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Assenza di vertigini Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Ore 8:45 Bar "Fonte della Valle" - Montefortino (FM), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito