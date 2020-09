Descrizione evento: Facile camminata in uno dei luoghi più affascinanti, misteriosi e carichi di biodiversità dei Sibillini: le Gole dell’Infernaccio, un’autentica meraviglia della natura, e la faggeta di San Leonardo che in questo periodo offre uno spettacolo di colori unico. Così, lungo un percorso tra rocce, acqua e boschi, arriveremo all’Eremo di San Leonardo tra i colori suggestivi dell’autunno! Percorso: A/R Valleria - Pisciarelle - Gole dell’Infernaccio - Eremo San Leonardo. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 9 ottobre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale parcheggio Valleria al termine della strada bianca in direzione delle Gole, ore 10:30, Via Rubbiano, 9, 63858 Montefortino FM, Italia,

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito