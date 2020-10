Descrizione evento: Domenica 4 Ottobre 2020

Montiego e il Castello dei Pecorari





Percorso ad anello con partenza e ritorno da Piobbicoche ci permetterà conoscere il monte di Montiego, cima meno nota del nostro Appennino e di ammirare dai suoi versanti tutta la bellezza del Nerone e delle Rocche.

Ritorneremo passando per il Castello dei Pecorari, uno dei ruderi più affascinanti della provincia.



Difficoltà: Medio/Difficile Dislivello: 700 metri Durata: 6 ore

Ritrovo: ore 09.30 Parcheggio Municipio di Piobbico (PU)

Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale tel. 327 0105774

Quota di partecipazione:15 €(abbonamento 5 escursioni 65 €; abbonamento 10 escursioni 125 €).



Numero massimo di partecipanti: 15



A seguito delle normative che seguono la crisi sanitaria del Coronavirus, é obbligatorio portare con sè la mascherina e i guanti (da tenere nello zaino durante la camminata) e procedere sul sentiero mantenendo il distanziamento di 2 metri dalle altre persone (se non conviventi). Si richiede inoltre di conoscere il DL n.6 del 23 febbraio 2020, articolo 1, lett. h) e i), che preclude l’accesso ad ogni attività a chiunque negli ultimi 14 giorni sia a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zona a rischio secondo le indicazioni dell’ OMS. Si richiede inoltre di essere a conoscenza del fatto che in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, il partecipante ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Alle escursioni possono partecipare solo persone non risultate positive a Covid-19. Chi partecipa alle escursioni si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e le norme comportamentali indicate dalla Guida.