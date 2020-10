Descrizione evento: Domenica 4 ottobre 2020, alleore 18,alVillino Romualdo della Città di Trecastellilettere e scienza si incontrano per camminare insieme lungo i sentieri narrativi suggeriti da Pensieri superstiti, il nuovo libro di Lidia Sella.

Dopo i saluti istituzionali,Gabriella Cinti, poeta e saggista,affiancata da Goffredo Giraldi, Presidente dell’Associazione Senigalliese di Astronomia Aristarco di Samo, presentano Pensieri superstiti. Questo piccolo ma denso zibaldone di Lidia Sella,con nota di Gino Ruozzi, pubblicato da Punto acapo Editrice nel novembre 2019, si è aggiudicato due riconoscimenti da parte della critica: il Premio Leonardo 500 al Festival Rive Gauche di Firenze 2019 e il Premio Città di Pontremoli - Speciale Aforismi 2020. A chiusura dell’evento, l’autrice coinvolgerà il pubblico in alcune sue riflessioni. Citiamo qualche riga dalla prefazione: “Questi Frammenti dal forte contenuto scientifico-filosofico tradiscono uno sconfinato desiderio di conoscenza. Pongono interrogativi, reclamano risposte, suggeriscono insolite prospettive. E, mentre sondano le emozioni raggrumate nelle cavità di corpo, mente e cuore, aprono a inesplorati spazi di coscienza.”

Giornalista, scrittrice, aforista, poeta, Lidia Sella ha collaborato con diversi quotidiani (“L’indipendente”, “Il Giornale”, “Libero”, “Il Sole 24 Ore online”, “Affaritaliani.it”, etc.) esvariate riviste(L’Europeo, Lo Specchio, Gente, Gioia, etc.). Inoltre ha pubblicato due libri con il Gruppo Rizzoli: Amore come, Sonzogno1999e La roulette dell’Amore,Bur 2000). E tre sillogi con la Vita Felice: La figlia di Ar – Appunti interiori (2011), Eros, il dio lontano – Visioni sull’Amore in Occidente (2012),e Strano virus il pensiero(2016). Tutte queste opere hanno ricevutoinnumerevoli premi e riconoscimenti. Nel 2019 Alberto Casiraghy del Pulcinoelefante ha editato quattro plaquette, intitolate Infiniti infiniti, Oltre, Non e Scale, commentate da aforismi dell’autrice. Lidia Sella è stata inoltre membro della giuria del Premio Internazionale per l’Aforisma “Torino in Sintesi”.

La presentazione del libro PENSIERI SUPERSTITI è promossa dalla Città di Trecastelli e dalla Biblioteca Comunale. L’ingresso è libero e l’accesso viene regolato nel rispetto della normativa