Descrizione evento: Una passeggiata emozionante, andando incontro al tramonto tra i faggi della foresta di Canfaito.



Il luogo di ritrovo è presso il Monumento a Canfaito proprio all'ingresso della Foresta.

Da qui la nostra partenza a piedi, immergendoci nella foresta fino al Belvedere di Canfaito.



Su strada forestale agevole e sentiero nel bosco raggiungeremo il luogo "eletto" per godere di un magico tramonto gustando una calda tisana.

Attendendo il calare della sera con le torce accese, in breve rientreremo punto di partenza, non prima di aver vissuto l'atmosfera magica della foresta nell'oscurità!



Dettagli tecnici itinerario

Lunghezza: 4 Km

Dislivello positivo: 100 mt.

Difficoltà: T



Accesso:

Da Matelica si sale in auto per una strada asfaltata (di 13 km) fino a raggiungere Canfaito

Da Elcito si sale in auto per una strada asfaltata (di 4,8 km) fino a raggiungere Canfaito



QUOTA DI PARTCIPAZIONE: € 15,00



Norme e disposizioni per la partecipazione



Le escursioni naturalistiche, come risaputo, si volgono in ambiente naturale.



In questo caso, parliamo addiritura, di un ambiente naturale con alto valore paesaggistico ed energetico il Parco del Monte Cucco



Per la nostra organizzazione, la salute e il benessere della persona, passano attraverso uno stile di vita sano dove uomo e ambiente naturale sono strettamente collegati tra loro.



Le norme in vigore ci chiedono di muoverci seguendo alcune disposizioni, tra le quali 'utilizzo di una mascherina, e distanza di sicurezza.



La distanza di sicurezza sarà la nostra linea conduttrice, mentre gli altri dispositivi saranno utilizzati soltanto dove questa non potrà essere messa in pratica (accoglienza, passaggi stretti...) nel pieno rispetto delle normative vigenti.



Per la tipologia del tracciato, e per questioni di salute individuale durante le escursioni non dovranno essere utilizzate, e non è proprio consigliato, utilizzare mascherine protettive, poiché effettuare salite con tali protezioni significherebbe creare i presupposti per altre problematiche, di salute che sarebbero meglio evitare.



Vivere la bellezza della natura è il primo passo per purificare il corpo e la mente



INFO E PRENOTAZIONI

Costo escursione € 15,00

Informazioni e prenotazioni anche con messaggio whats app alle Guide



3534134650 Maurizio

3534164490 Fabrizio