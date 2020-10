Descrizione evento:

Teatro tra storie, canzoni e sorrisi

Volto comico di Cinema e TV, grande luminare della risata, dopo i successi di Zelig, Don Matteo e Colorado, Dario Cassini ci rivela come "sopravvivere oggi" nel suo nuovo coinvolgente show.

Le donne sono sempre l'argomento principale per le loro manie, i loro tic, le loro fobie e per le diverse tecniche di corteggiamento da usare nei loro riguardi, il risultato? A dir poco esilarante per un vulcano di risate.

Informiamo gli spettatori in possesso del biglietto per lo spettacolo di Dario Cassini del 14 marzo 2020, rinviato per emergenza Covid-19, che il titolo resta valido per la data del 31 ottobre 2020. È necessario confermare la propria presenza telefonando al Botteghino (0733 968043), per l'assegnazione del nuovo posto ai fini del distanziamento.

Nel rispetto delle normative per il contrasto del Covid-19, per ogni spettacolo è necessaria la prenotazione.

Biglietti 20€+prev.

