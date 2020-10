Descrizione evento:

NATURART PARK – La natura ad opera d’arte è la I edizione del progetto promosso dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi, ente gestore del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, con il contributo della Regione Marche ed il patrocinio del Comune di Sassoferrato.

Toni Bellucci è lo scultore protagonista dell’evento. In mostra la sua ultima opera Natura-Artificio, 2020 che in primavera verrà installata lungo il sentiero del Papa, a Genga per dare inizio alla realizzazione di un “museo all’aperto” nel cuore del Parco Gola Rossa-Frasassi.

Insieme alle opere dell’affermato scutore eugubino, quattro giovani artisti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Macerata presentano i loro ultimi lavori in dialogo con il linguaggio e la poetica di Toni Bellucci.

La guida di un critico d’arte, tra gli organizzatori dell’evento, ti accompagnerà lungo il percorso espositivo per portarti alla scoperta di tutti i dettagli del progetto.