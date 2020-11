Descrizione evento: Arrivano le Confezioni Ricetta: in un solo pacco i prodotti La Campana per preparare a casa le Ricette del Cuore. Furbe come pacco-scorta, perfette da regalare! Potete prenotare il ritiro in azienda o richiedere la consegna con un minimo d'ordine.



Trovate nel link tutti i dettagli e il ricettario online per preparare le Ricette del Cuore.