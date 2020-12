Descrizione evento: Oggi le nostre guide ci accompagneranno alla scoperta di ciò che si trova sopra le famosissime Grotte di Frasassi... Sì perchè moltissime meraviglie nascoste si trovano al di fuori del celebre complesso ipogeo scoperto poco più di 40 anni fa. Forre e cavità che un tempo erano sommerse dal mare e poi da fiumi che ritirandosi nei millenni hanno fatto emergere il fondale marino che ora troviamo sopra le nostre teste. Sul fondale dove oggi appoggiamo i nosri scarponi un tempo nuotavano animali preistorici ormai estinti... allora alla scoperta di Frasassi che non ti aspetti!



Guida: Mauro Viale

DIFFICOLTÀ’: T/E - DISLIVELLO: 400 metri - DURATA: 4 Ore

Orario e Luogo di ritrovo: Ore 9:00 Parcheggio di S. Vittore alle Chiuse di Genga (An). - Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): Consigliato abbigliamento comodo, scarponcini con suola scolpita, zaino con snack e thermos con bevanda calda (thè o cioccolata), k-way, cappello invernale, guanti, bastoncini da trekking (secondo abitudine) e un cambio completo da tenere in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT).

- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Clicca sul pulsante "ISCRIVITI" in alto a destra su questa pagina o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it, per info 0733 280035. INFORMAZIONI GENERALI Assicurazione Infortuni

