Descrizione evento:

PROGRAMMA

Partiremo da Fonte d'Olio dove si trova un luogo importanza ed interesse mondiale: il livello K-T. Nella roccia leggeremo cosa è successo quando i dinosauri si sono estinti. Proseguiremo verso la grotta dell’eremita (chi era costui?) per risalire fino alle grotte romane, altro luogo di misteri e leggende, che non terminano qui, perché visiteremo anche le incisioni rupestri. Giunti a Badia San Pietro visiteremo la chiesa e partiremo per la discesa lungo il sentiero “palo della marina” che regala uno scorcio inedito sulla vallata.

DETTAGLI TECNICI

Lunghezza: 9 km

Durata: 4 h soste incluse – termine previsto introrno alle 13.30 (pranzo libero)

Dislivello: 400 mt

Difficoltà Escursione: Escursionistica - percorso su sentiero

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a camminate.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, bevande calde, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking. Cappello caldo. Busta per i rifiuti.



Adulti: 15 euro

MInorenni: 10 euro.

Bambini fino a 6 anni: gratuito.

La quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + assicurazione RC

Luogo di incontro: Trattoria Conerello

INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

IMPORTANTE: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé mascherina chirurgica e gel disinfettante. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.

Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.