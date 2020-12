Descrizione evento: THE SHOW MUST GO ON! Hotel Horizon si prepara ad accogliere il 2021 in un'atmosfera di Relax e Benessere! Il pacchetto Classic comprende: -Due pernottamenti in camera doppia / matrimoniale Classic (la notte del 31/ 12 e del 01/01) -L' Ingresso presso la nostra Piscina riscaldata con giochi d’acqua e vasca idromassaggi. NB Gli ingressi alla piscina saranno contingentati e verificati dal nostro personale all’entrata nel rispetto delle norme anticovid. La piscina è aperta anche la notte del 31.12 e 1.01. -1 Ingresso per 2 persone al Percorso benessere in esclusiva per 30 minuti (l'orario da confermare al momento della prenotazione del pacchetto). Il percorso benessere comprende: sauna, bagno turco, bagno mediterraneo, docce emozionali, cascata di ghiaccio. Percorso benessere è prenotabile anche durante la notte del 31.12 e 1.01. -Accesso in palestra -Morbido Kit Wellness (telo, accappatoio e ciabattine) -Free Wi-Fi -Pacchetto Sky completo in camera -Parcheggio riservato PROGRAMMA. 31/12/2021 -Aperitivo di benvenuto (servito al nostro Ristorante Mediterraneo dalle 16.00 alle 18.00) -Cena di carne e pesce servita in camera con food box, bevande comprese 01/01/2021 -Colazione a buffet servita al ns Jet Set Lounge Bar -Gran Pranzo di Inizio Anno dalle ore 13.30 presso il nostro Ristorante Mediterraneo con intrattenimento comico, - Cena al buffet con le specialità del nostro Chef servita al ns Ristorante Mediterraneo. 02/02/2021 -Colazione a buffet servita al ns Jet Set Lounge Bar -Late check out ore 13.00 (ingresso in piscina disponibile fino alle ore 12:00) ***Menù Pranzo di Capodanno 2021*** Antipasti Bignè salato ripieno con crema di scampi e glassa con broccoletti e patate Insalata di baccalà grigliato e spinacino, stracciatella di bufala e cipolle caramellate. Lingotto di tonno rosso ai pistacchi, zucchine croccanti alla curcuma e salsa ai frutti rossi Guazzetto di lenticchia allo scoglio Primi Risotto mantecato con crema di zucca gialla, capesante saltate al timo e mandorle salate Il nostro maltagliato con polpa di scorfano, vongole nostrane e pomodoro verde. I secondi Calamari e gamberoni scottati al rosmarino, olio nuovo, purea di castagne e radicchio stufato Dessert Acqua Vino Doc delle Marche PREZZO A PACCHETTO €290 a persona. Supplemento notte aggiuntiva- € 89 euro (a camera a notte con prima colazione ed accesso in piscina) Supplemento bambini - Fino a 3 anni - 40 euro Da 4 a 11 anni - 120 euro (compreso cena del 31.12, pranzo del 1.01, cena del 1.01) Il Pacchetto "Capodanno Romantico" comprende: Pacchetto "Classic" Massaggio di coppa da 25 minuti (previa prenotazione e verifica disponibilità) PREZZO A PACCHETTO €325 a persona. Il Pacchetto "Capodanno Suite" comprende: Pacchetto Classic con soggiorno nella camera Suite Aperitivo di benvenuto servito in camera Frutta e bollicine Piccola sorpresa dalla Direzione PREZZO A PACCHETTO €370 a persona. I nostri ambienti sono sanificati H24 con tecnologia Activepure. Vengono rispettate tutte le norme ed i protocolli anticovid. Si prega di comunicarci al momento della prenotazione, eventuali intolleranze alimentari, problemi legati alla celiachia o allergie. Info e prenotazioni 0734873864 / info@hotelhorizon.it