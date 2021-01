Descrizione evento: Ciaspolata al cospetto del Monte Bove, l’imponente montagna dei Monti Sibillini! Con un percorso prima attraverso i boschi di Frontignano tra faggi, abeti, pini e larici e poi sui pascoli con panorami mozzafiato non solo sul Bove ma sulla valle di Ussita e le montagne intorno, sarà una grande emozione poter camminare sulla neve di questo luogo suggestivo! Percorso: Hotel Felycita - Sentiero Natura - Monte Torrone - Frontignano. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: Fontanile di Punta Mosca poco oltre la metà del percorso, ma potrebbe essere ghiacciata N.B.: l’escursione potrebbe subire cambiamenti a seconda della quantità di neve presente! Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 1 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 10 giorni o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di partenza dell’escursione con la propria auto. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di giovedì 14 gennaio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 22 € (servizio guida ambientale e fornitura ciaspole) Prezzo bambini: 17 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Davanti all'Hotel Felycita, ore 10:00, Piazzale Selvapiana, 1, 62039 Frontignano, Ussita MC, Italia, Frontignano, Ussita Vedi tutti i dettagli nel nostro sito