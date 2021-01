Tra prati e faggete innevate, lo spettacolo dell'inverno intorno a noi. Una piacevole passeggiata da Pian dell'Elmo ai prati per godere del tramonto tra i paesaggi dell'Appennino centrale. Con un po' di fortuna potremo incontrare le impronte della fauna sulla neve e conoscere meglio queste montagne con le loro storie e i loro abitanti.

Ritrovo: ore 14 30 a Pian dell'Elmo

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): consigliato abbigliamento comodo, scarponcini con suola scolpita, zaino con snack e thermos con bevanda calda (thè o cioccolata), frutta secca, k-way, cappello invernale, guanti, bastoncini da trekking (secondo abitudine) e un cambio completo da tenere in auto.

- Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AIGAE con assicurazione RCT) + 5 € per noleggio ciaspole e bastoncini in caso di presenza neve.



- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:

https://www.activetourism.it/eventi-icagenda/405-ciaspolata-al-tramonto-al-san-vicino/iscrizione

Info: activetourism@risorsecoop.it, 0733 280035.