Descrizione evento: TEDxFermo spicca il volo con il primo evento

“Le idee spiegano le ali”



È previsto per il 7 maggio, al Teatro dell’Aquila di Fermo, il primo incontro organizzato sul modello guida del marchio TED, uno degli eventi più famosi al mondo, che vanta milioni di visualizzazioni e ospiti d’eccezione.





TED nasce in America nel 1984, con l'obiettivo di diffondere idee di valore in modo semplice, libero e accessibile a tutti. La forma è quella di un'organizzazione no-profit, la sostanza è quella di una comunità di pensatori curiosi e appassionati, che credono nel potere che hanno le idee di cambiare le attitudini, le vite, il mondo.



Questa comunità globale si nutre dell'apporto delle tante comunità locali, che trovano espressione negli eventi TEDx, ideati nello spirito della missione TEDe del suo format: contributi brevi e incisivi, di massimo 18 minuti, per condividere idee che meritano di essere diffuse. Ogni conferenza è frutto del lavoro prezioso e instancabile di collaboratori e relatori, tutti rigorosamente volontari.



Per la prima volta, da quest’anno, anche Fermo e il suo territorio entrano a far parte di questa grande famiglia, con un evento dal titolo eloquente: “Le idee spiegano le ali”, che vedrà protagonisti speaker provenienti da settori molto diversi, dall’economia allo spettacolo, dall’arte alla comunicazione, dal mondo accademico a quello imprenditoriale. Il filo rosso degli interventi sarà la tematica più che attuale dell’innovazione e del cambiamento, che ogni relatore declinerà a suo modo. L’obiettivo è quello di regalare al pubblico storie ed esperienze il più possibile varie, che siano fonte d’ispirazione per tutti.



Il primo TEDxFermo si svolgerà nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Aquila, venerdì 7 Maggio alle ore 18:00. Un segnale forte e chiaro di speranza è quello che vogliono trasmettere gli organizzatori, ottimisti e determinati, nonostante le difficoltà, a realizzare uno spettacolo aperto al pubblico dal vivo. Come prevede il format ufficiale, ogni primo evento TEDx può accogliere un numero massimo di 100 spettatori. Questo garantirà il pieno rispetto del divieto di assembramenti e la distanza di sicurezza tra gli spettatori, che potranno fruire dello spettacolo in tutta sicurezza, con posti a sedere assegnati e distanti almeno un metro (per i non conviventi).



L’evento ha ottenuto il patrocinio della Provincia e della Città di Fermo e il sostegno di partner importanti che hanno creduto nel progetto, come Confindustria Centro Adriatico – Ascoli Piceno e Fermo, Allianz Bank FA, Fattoria Sociale Monte Pacini, le imprese Vivai Nicole e Progetto Legno e il partner scientifico Università Politecnica delle Marche.



Per ulteriori informazioni riguardo l'evento e le prevendite dei biglietti (ricordiamo che si tratta di contributi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dell’evento, essendo TED un’organizzazione NO-PROFIT), visitate il sito ufficiale: www.tedxfermo.it.