Descrizione evento: La voglia di guardare al futuro impone la ripartenza, nonostante il delicato momento e tutte le incertezze. Dopo il difficilissimo anno sabbatico, che ha costretto l’Associazione promotrice Whats Art ad annullare l’edizione 2020 del Recanati Art Festival, è tempo di realizzare la V edizione. Confermato il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Recanati e della Regione Marche.Un format nuovo, pensato in modo diffuso sia nei tempi che negli spazi. Le date centrali, sono state fissate per il 9-10-11 luglio 2021, sempre nel centro storico di Recanati, ma l’Art Festival sarà preceduto e seguito da altri eventi. Whats Art non ha rinunciato all’entusiasmo e in questi periodi di inattività ha continuato a stilare proposte e progetti. Il covid ha di sicuro modificato “il modus vivendi” degli spettacoli dal vivo, con grande sacrificio di tutti, organizzatori e artisti. Ma l’arte è connaturata all’uomo e non si è mai fatta mettere sotto da nessuna fatalità, continuando imperterrita la sua missione edificante. Come si dice, nella vita “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, il punto è sapersi adattare ai cambiamenti, rimodulando finalità e modalità. Sono davvero tanti gli artisti che ci hanno già inviato le loro proposte e non possiamo che esserne felici, a dimostrazione che anche loro continuano a conservare la loro creatività, le loro aspirazioni, i loro desideri. Aspettano solo di potersi esprimere e il Recanati Art Festival vuole continuare ad essere il palcoscenico ideale per valorizzarli. Non solo l’Art Festival di luglio ma anche tutte le altre iniziative che Whats Art organizza nel corso dell’anno, sono finalizzate alla promozione delle arti performative: l’obiettivo è sempre quello di dare a tutti gli artisti la giusta visibilità.

È aperta quindi la presentazione delle domande per la partecipazione all’Art Festival 2021: ogni artista può compilare l’apposita scheda “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ARTISTI 2021” pubblicata sul sito www.recanatiartfestival.com alla sezione “PARTECIPA” (leggere attentamente il regolamento associato alla scheda di partecipazione).

La direzione artistica è pronta ad accogliere le proposte dei performers di tutto il mondo. Di tutte verranno valutate: qualità, innovazione, adattabilità al contesto strutturale della location. I progetti artistici saranno scelti sia per la date centrali di luglio sia per le altre date che verranno rese note appena possibile. Tutti gli artisti riceveranno risposta via mail, i selezionati saranno contattati telefonicamente. Tutte le domande andranno comunque conservate nell’archivio da cui l’Associazione Whats Art attinge per la realizzazione di altri eventi.

Ci si può iscrivere fino a 31 maggio 2021.

Le domande che sopraggiungeranno oltre questa data saranno escluse.