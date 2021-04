Descrizione evento: Un weekend tra gli splendidi scenari dei Colli dell’Infinito. Tre giorni alla scoperta di un paesaggio unico ed armonioso, ricco di storia, arte, natura ed enogastronomia. Un nuovo modo di viaggiare in maniera sostenibile e responsabile, la bici a pedalata assistita ci consente di coprire maggiori distanze e in un colpo solo unire benessere e scoperta del territorio. Un andamento lento e attento a tutto quello che ci circonda, senza fretta ed in maniera eco-friendly. Un tour a base fissa con semplici escursioni a “margherita” durante il quale si toccheranno piccoli borghi e cittadine ricche di storia e natura come Montecassiano, Recanati e Loreto. Si visiteranno inoltre produttori locali di olio di oliva pluripremiati a livello internazionale, piccole cantine che producono vino biodinamico ed aziende agricole pioniere nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati divenute un esempio al livello nazionale. Incontreremo inoltre un comitato locale che sta portando avanti un importante lavoro per la salvaguardia del paesaggio e della salute dei cittadini.

L’andamento del tour sarà spesso ondulato, con diversi sali e scendi che si alterneranno con piacevoli pedalate lungo il fondovalle attraverso luoghi lontani dalle solite rotte che vi colpiranno per la loro autenticità e bellezza!



Tutte le info nel link