Descrizione evento: 1° Maggio ai Monti Sibillini: tra Orchidee e antichi Sentieri

Il piccolo borgo di Altino di Montemonaco situato a circa 1040 slm si trova nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Proprio da qui anticamente partiva l’antico Sentiero dei Mietitori, tragitto che collegava i popoli transumanti tra Umbria, Lazio e Marche. Cammineremo fino alla zona umida limitrofa a Santa Maria in Pantano, dove si aprono grandi spazi con vedute su tutti i Monti della Laga. Insieme all’esperto Andrea, scopriremo le prime fioriture di Orchidee spontanee e tanti altri fiori tipici di questo periodo che tingono i prati di mille colori dopo il lungo inverno. Cosa portare: Mantella impermeabile, scarponi da trekking, acqua, abbigliamento a strati, pranzo al sacco, mascherina, guanti, gel igienizzante mani. Principianti ???? Cammino 3/4 h, Dislivello 250 m, Lunghezza 10 km

Costi e info: Quota: € 20 pagamento anticipato - € 22 pagamento in contanti sul posto - € 10 ragazzi fino ai 14 anni LA QUOTA COMPRENDE Guida naturalistica al seguito; Trekking guidato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ritrovo: h 9:45 Altino di Montemonaco, AP Come arrivare: con mezzi propri – Fine attività: h 17 circa Famiglie e bambini: attività adatta anche per bambini dagli 8 anni di età con abitudine a camminare. COVID 19: in questa fase delicata dal punto di vista sanitario, dovremo rispettare alcune PRECAUZIONI e REGOLE per la tutela della nostra salute (grazie per la collaborazione): • Per garantire elevati standard di sicurezza ammetteremo ad ogni escursione un numero limitato di partecipanti. • I partecipanti dovranno compilare e consegnare alla guida prima di iniziare l'escursione il regolamento firmato (basta una copia nel caso di famiglie e conviventi). • Tutti i partecipanti dovranno avere con sé mascherina (almeno una), guanti e gel disinfettante per le mani. La mascherina e i guanti verranno usati SOLO se in alcuni punti del percorso non si potranno mantenere le distanze di sicurezza. • Si dovrà mantenere una distanza interpersonale di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi). • In caso di pagamento non anticipato e per evitare troppi passaggi di denaro i partecipanti le guide non daranno resto... :) Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico o PayPal o Satispay (in descrizione indicare luogo, data e numero partecipanti all’evento). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento.