Descrizione evento:

Un curiosissimo percorso attraverso le vie di Ancona più oscure e meno battute, subito a ridosso dei grandi luoghi di incontro e traffico. Ad intrecciarsi in questo magico racconto di storie, pillole di natura per conoscere ogni dettaglio del meraviglioso Parco del Cardeto.

(In copertina - Via Sotomare - Foto Gaddoni)

Ritrovo con la guida: Ore 15.50 Piazza del Plebiscito, Ancona

Fine escursione: ore 19.00 circa

Trasporto: mezzi propri

Quota a persona € 25,00

La quota comprende: guida turistica, guida ambientale escursionistica.

Iscrizioni entro le ore 18.00 del 01 maggio 2021

Per informazioni e prenotazioni:

Seni.galliaincoming Tour Operator tel. 345/3965537,

email: touroperator@senigalliaincoming.it

Guida turistica: Manoni Filippo - 347/826 9660

Guida ambientale escursionistica - Feliciani Federica - 349/473 7063

L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Il programma potrebbe subire variazioni.

Nota COVID-19:

* Durante l’escursione mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante il tour ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 mt).

* Portare igienizzante per le mani a base alcolica.

* Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione.

* In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione.

* Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto ognuno dovrà raggiungere il punto di partenza dell’escursione con la propria auto. E' vietato condividere cibi e bevande.

* In caso la probabilità di mal tempo fosse elevata, il tour verrà annullato, per non rischiare di doversi riparare in luoghi chiusi creando situazioni di assembramento.