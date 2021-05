Descrizione evento: E' una delle escursioni più famose dei Monti Sibillini per la vicinanza di luoghi straordinari quali il lago di Pilato, l'altopiano di Castelluccio di Norcia e per ultimo la sua quota di 2.476 m che rende il Monte Vettore la cima più alta dei Monti Sibillini. L'ascesa al monte Vettore da questo itinerario (via normale) sale a tratti dolcemente ed a tratti si fa più ripida. La bellezza di questo itinerario è legata soprattutto ai grandi panorami di cui si può godere, all'inizio quasi esclusivamente a sud sui Monti Gemelli e sui Monti della Laga; poi salendo si guadagna la vista anche sulla piana di Castelluccio, poi sulla valle del Lago di Pilato spaziando sempre più in direzione nord, con il Monte Sibilla, il Monte Priora, poi la Cima del Redentore e il Pizzo del Diavolo a ovest. Arrivati in cima la vista è notevole in tutte le direzioni, scoprendo anche l'appennino umbro-marchigiano e ad est le Marche con all'orizzonte il mare adriatico. Il pranzo è al sacco sulla cima del Vettore. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 950 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Ore 9:15 a Forca di Presta, Forca di Presta, 63096 Arquata del Tronto AP, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito