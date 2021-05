Descrizione evento: Lasciati travolgere dalla bellezza della natura incontaminata, i dolci suoni della campagna, respira e rigenera la tua anima! WEEKEND SPORT & NATURA

Ore 15.30 - Ritrovo presso La Ragola - Eco country house & Yoga retreat.

Partenza per camminata energica di 10km alla scoperta delle colline ostrensi e esercizi di tonificazione. Cena completa vegetariana preparata da Moria presso il casale

Pernottamento Ore 9.00 - Risveglio corporeo in armonia con la natura e esercizi di respirazione

Abbondante e sana colazione a seguire Mattinata in relax Possibilità di aggiungere pranzo ( tradizionale o vegetariano ) di domenica 16/05 presso il ristorante del country house La Ragola Per info

Elisa 347 4845870

info@laragola.com

www.ragola.com