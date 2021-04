14 luoghi nelle Marche da scoprire in primavera: ideali per Pasquetta, 25 aprile o 1 maggio!



Ciao Amici, oggi Vi consigliamo alcune mete dove trascorrere delle belle giornate primaverili, come le gite fuori porta di Pasquetta, 25 aprile o 1 maggio.

- Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello (PU)

- Monastero di Fonte Avellana, Serra Sant’Abbondio (PU)

- Fiorenzuola di Focara (PU)

- Corinaldo (AN)

- Eremo dei Frati Bianchi, Cupramontana (AN)

- Selva di Castelfidardo (AN)

- Santuario di Macereto, Visso (MC)

- Altopiano di Montelago, Sefro (MC)

- Sentiero “Anello di Montelago”

- Lago di Fiastra e Lame Rosse (MC)

- Lame Rosse di Fiastra

- Lago di Castreccioni, Cingoli (MC)

- Oasi del Parco dei Laghetti, Porto Potenza Picena (MC)

- Villa di Ficana ed Ecomuseo, Macerata

- Santuario della Madonna dell’Ambro, Montefortino (FM)

Eremo di San Marco, Ascoli Piceno

Eremi, boschi, borghi e vette da scoprire assieme a tutta la famiglia, in gruppo o in coppia ma anche da soli! Località adatte a tutte le età dove è possibile fare un tuffo nel medioevo, fare un pic-nic, giocare a palla, godersi un po' di relax, elevarsi spiritualmente o passeggiare in assoluta libertà in mezzo alla natura incontaminata.