Descrizione evento: Weekend alla Gola della Rossa e di Frasassi: il Tempio, le Aquile, le Grotte Due giornate immersi nella Natura del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Un weekend di trekking e visite guidate nei luoghi che hanno reso celebre nel mondo, questa piccola porzione di territorio marchigiano. Paesaggi ricchi di fascino ed armonia e tesori storico-artistici immersi in una natura integra e rigogliosa. Cammineremo tra boschi cedui e macchia mediterranea alla ricerca della coppia di aquile reali che nel parco ha trovato la sua casa. Non ci faremo mancare la visita ai luoghi simbolo del parco: il Tempio del Valadier incastonato in antro roccioso e le famosissime Grotte di Frasassi, regno indiscusso di stalattiti e stalagmiti. Costi Quota per iscrizioni : €155 Possibilità di stanza singola con supplemento di €30 Numero minimo di partecipanti: 8 iscritti LA QUOTA COMPRENDE Pernotto in hotel in stanze doppie con bagno privato; Trattamento di mezza pensione in hotel; Trekking guidati; Biglietto di ingresso alle grotte di Frasassi; Visita guidata alle Grotte di Frasassi; Guida naturalistica al seguito. LA QUOTA NON COMPRENDE Pranzo al sacco; Bevande ai pasti; Spese di trasporto (mezzi privati); Assicurazioni ed extra di carattere personale; Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Come arrivare: con mezzi propri. Dettagli sulla sistemazione: coloro che viaggiano da soli o i partecipanti in piccoli gruppi in presenza di camere non esclusive o camerate sono abbinati in stanza con altri partecipanti. Tuttavia, è possibile richiedere la sistemazione in camera singola, che verrà assegnata previa disponibilità e al pagamento di un supplemento. Viaggiatore in solitaria? Hai trovato il gruppo giusto! Tanti dei nostri partecipanti ci seguono sia per i contenuti delle nostre proposte, sia perché sanno che nei nostri gruppi non si è mai soli, ed esistono infinite possibilità di conoscere persone di tutti i tipi e per fare nuove amicizie. Non fatevi problemi se partite soli, siete in buone mani! COVID 19: in questa fase delicata dal punto di vista sanitario, dovremo rispettare alcune PRECAUZIONI e REGOLE per la tutela della nostra salute (grazie per la collaborazione): • Per garantire elevati standard di sicurezza ammetteremo ad ogni escursione un numero limitato di partecipanti. • I partecipanti dovranno compilare e consegnare alla guida prima di iniziare l'escursione il regolamento firmato (basta una copia nel caso di famiglie e conviventi). • Tutti i partecipanti dovranno avere con sé mascherina (almeno una), guanti e gel disinfettante per le mani. La mascherina e i guanti verranno usati SOLO se in alcuni punti del percorso non si potranno mantenere le distanze di sicurezza. • Si dovrà mantenere una distanza interpersonale di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi). Allergie e regimi alimentari particolari: non dimenticate di segnalarci al momento della prenotazione le vostre esigenze alimentari. Richieste dell’ultima ora potrebbero non essere accettate. Tenete conto inoltre che spesso è difficile reperire alimenti particolari (p.e. senza glutine), e per questo vi raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. Come sempre faremo del nostro meglio per venire incontro alle vostre esigenze. Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (in orario ufficio) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: https://www.ilponticello.net/contact/). Verificare che ci sia la disponibilità di posti prima di eseguire il pagamento. Contatti Agenzia Viaggi Il Ponticello Coop. a r.l. Strada della Chiusa 4/11, 61122 Pesaro (PU) Telefono: +39 0721 482607 (lun/ven 9,30-18,30) Cell. +39 338 7145465 Whattsapp +39 3703028464 E-mail: info@ilponticello.net