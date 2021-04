Descrizione evento: PRIMO MAGGIO IN FATTORIA!!

Sabato primo maggio ore 10.30 vi aspettiamo presso il Centro Ippico Circolo della Natura (via Colle Onorato, 5 Jesi Ancona), per una passeggiata in fattoria dove conosceremo gli animali che la abitano, accarezzandoli e dando loro da mangiare. Per la pausa pranzo, con pranzo al sacco negli spazi della fattoria, avrete a disposizione tavoli e sedie oppure è possibile stendere una coperta nel nostro prato. Terminato il pranzo, ci divertiremo con giochi organizzati e al termine una simpatica attività.

Il costo è di 10€ adulti e bambini.

EVENTO SU PRENOTAZIONE

Non mancate. Vi aspettiamo!!!

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578. Posti limitati.

MISURE ANTI-COVID

Con l'emergenza sanitaria ancora in corso, sarà nostra priorità garantire a tutti la massima sicurezza a livello di salute.

L'evento avrà un numero di posti limitato e all'interno sarà garantito il distanziamento fisico. Sarà necessario essere muniti di mascherina