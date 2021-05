Descrizione evento: Siamo tra il lago di Polverina e il monte Fiegni, ai piedi dei rilievi che dividono la valle del Chienti dal lago di Fiastra. Nel piccolo borgo di San Maroto sorge la chiesa di S. Giusto, fondata tra l’XI e il XII sec. che rappresenta uno degli esempi più suggestivi del romanico marchigiano. Da questo luogo incantevole prende il via la nostra escursione. Imbocchiamo il sentiero dell’Asinovia dei Sibillini attraverso il caratteristico bosco misto. Suggestiva la prospettiva che si apre sul lago di Polverina e su Camerino. Il percorso giunge alla chiesa montana di Santa Maria Maddalena, luogo mistico, aperto e panoramico con scorci dai Sibillini al mare Adriatico. Dopo un ampio giro sui prati che ci aprono l'orizzonte fino al mare, cominciamo a scendere fino a raggiungere la Chiesa della Pintura nella frazione di Cupa. • COSA PORTIAMO? D'OBBLIGO: mascherina e gel disinfettante, scarpe da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), zaino, abbigliamento a strati, cappello, impermeabile in caso di pioggia, ricambio da tenere in auto, acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...) pranzo al sacco. FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking, guanti, crema solare. • INDICAZIONI: Ritrovo: ore 9:15 al Bar Alimentare Oasi di Polverina Trasporto: mezzi propri PRANZO AL SACCO • DATI ESCURSIONE Itinerario: Anello

Durata: 5 ore (soste escluse)

Distanza: 11 km

Dislivello: 650 m

Difficoltà: E

Adatto ai Bambini? Si, dai 12 anni (allenati alla camminata). Adatto ai cani? Si, muniti di guinzaglio. • Quota d'iscrizione: 15€ a persona, 5€ sotto i 18 anni.

La quota comprende il servizio offerto da guide ambientali escursionistiche associate AIGAE e l'assicurazione RCT Per informazioni e prenotazioni: Daniela – 3776843014

Giannermete – 347114839 (non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook). • L'escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Le guide si riservano il diritto di annullare o modificare l'evento anche durante lo svolgimento dello stesso se le condizioni non permettessero di svolgere e/o continuare l'escursione in sicurezza. L'escursione si svolgerà nel rispetto delle regole anti-contagio. Scala delle difficoltà

T - turistico

E - escursionistico

EE - escursionisti esperti