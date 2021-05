Descrizione evento:

NON PERDERE L’OCCASIONE DI VISITARE UNO DEI LUOGHI MENO CONOSCIUTI DELL’APPENNINO CENTRALE…

L’Alpe della Luna si estende su un vasto territorio che confina con i limiti regionali di Umbria, Marche, Toscana e Romagna. Prende il nome dalla Ripa, un dirupo di argille ed arenarie, a forma di falce e dal caratteristico color argenteo. Un luogo misterioso e selvaggio, isolato, poco frequentato e praticamente disabitato, non vi sono strade di collegamento. Una camminata ad anello, ricca, con 3 guadi, colpi di scena e vedute panoramiche, vecchi boschi di Cerro crescono in un mondo fatto di pietra e acqua; di particolare rilevanza faunistica la presenza di alcuni Anfibi, che forse avremo la fortuna di vedere, assieme alle altre creature del bosco, accanto alla Ripa, una scalinata d’oro nella strada per il ritorno.

ATTENZIONE: OBBLIGATORI - PANTALONI E SCARPONI DA TREKKING “IMPERMEABILI”. TORRENTE DA GUADARE (NO SCARPE BASSE o DA GINNASTICA, JEANS, TUTA, CALZONCINI CORTI ).

Per chi volesse fermarsi a Parchiule al rientro dall’escursione, consigliatissimo l’Osteria del Boscaiolo.

Per info e prenotazioni contattare (anche tramite watshapp):

3451588602 Jacopo.

???? INDICAZIONI:

Ritrovo ore 9.00 a Parchiule, presso Osteria del Boscaiolo. Parcheggio nello spiazzo della Fontana, o dove disponibile al bordo sinistro della strada.

???? PRANZO AL SACCO.

???? DATI ESCURSIONE: Anello – 6 ore (SOSTE INCLUSE) – 15 km - dislivello 770m – difficoltà “E” – ADATTO AI BAMBINI DAI 10 ANNI, se allenati alla camminata – CANI AL GUINZAGLIO.

QUOTA: 15 EURO adulti – 10 EURO bambini e ragazzi sotto i 18 anni.

????CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:

Il percorso si svolgerà a quote moderate fino ad un massimo di 1000m; su strade brecciate e sentieri. Attraverseremo boschi di faggio e cerro, pascoli abbandonati e vecchie rovine, fino alla cresta del Monte Vallandia, su bellissima cornice panoramica.

ATTENZIONE: TORRENTE DA GUADARE (sono necessari SCARPONI DA TREKKING e per chi le avesse GHETTE, NO SCARPE BASSE o GINNASTICA).

????COSA PORTIAMO?

D'OBBLIGO:

MASCHERINA E GEL SANIFICANTE PER LE MANI. Scarpe ESCLUSIVAMENTE da trekking (assicurarsi che le suole non diano segni di scollamento!), GHETTE, zaino, pantaloni lunghi, ABBIGLIAMENTO A STRATI adeguato a temperature primaverili: canottiera, maglietta, maglione pesante/pile, giacca a vento, impermeabile in caso di pioggia, cappello, ricambio da tenere in auto; acqua (almeno un litro e mezzo), snack energetici (frutta fresca\secca, barrette...), PRANZO AL SACCO.

FACOLTATIVO: macchina fotografica, bastoncini da trekking.

