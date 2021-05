Descrizione evento: Tornano le escursioni coi pecorini del Pastorello di Cupi! Escursione ai Sibillini tra i suggestivi “camini delle fate” nelle ore pomeridiane! Una piacevole camminata immersi nei paesaggi mozzafiato intorno al Lago di Fiastra: dal panoramico Salto della Ruffella raggiungeremo il bosco di leccio che improvvisamente si apre con lo spettacolo delle Lame Rosse! Arrivati/e qui faremo merenda con gli squisiti pecorini del Pastorello di Cupi già affettati e confezionati! Ritorno lungo lo stesso percorso. Punti di interesse: Boschi, Geologia, Lame Rosse, Panorami, Lago di Fiastra, Leggende. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: assenti Quota escursione: 15 € (servizio guida ambientale) Quota scontata: 10 € (fino a 14 anni) Box Pastorello di Cupi: 5 € (4-5 fette di pecorino tra cui fresco, al peperoncino, al limone, ecc…) Nota COVID-19 - Durante l’escursione dovremo mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 m). - Lavarsi le mani col gel igienizzante a base alcolica dopo aver toccato oggetti estranei. - È vietato condividere cibi e bevande - Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. - In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. - Non è possibile fare il car-sharing se non per brevi tratti, pertanto il punto di ritrovo è direttamente sul luogo dell’escursione. Alcune di queste note non valgono per i congiunti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 23 maggio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 300 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe, ore 14:30, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago Vedi tutti i dettagli nel nostro sito