Descrizione evento: Trekking di 4 giorni lungo il tratto di Sentiero Italia, a cavallo tra Umbria e Marche intorno al Monte Catria. Un’esperienza di escursioni naturalistiche anche impegnative ma ben ricompensate dall’accoglienza montanara di un rifugio e un monastero millenario, dalla buonissima birra artigianale e ovviamente dalla natura rigogliosa di questi luoghi. PROGRAMMA 26 Agosto: Isola Fossara / Fonte Avellana Arrivo a Isola Fossara e inizio dell'escursione a piedi dal paese al millenario Monastero di Fonte Avellana tra sali e scendi nei boschi dell’Appennino umbro-marchigiano. Cammineremo lungo i sentieri che hanno visto i passi dei monaci e dei pellegrini che frequentavano le abbazie e i monasteri di queste montagne, immergendoci in un'atmosfera mistica.. Cena e pernottamento nella foresteria del Monastero per vivere l'esperienza dei viandanti. Lunghezza: 8 km circa. Dislivello: +650 m, -400 circa. Difficoltà: media 27 Agosto: Fonte Avellana / Cupa delle Cotaline Colazione in foresteria. Da Fonte Avellana proseguiremo il nostro cammino salendo lungo un sentiero impegnativo fino alla vetta del Monte Catria, a 1.700 metri. Conquisteremo con fatica ma tanta soddisfazione la cima della montagna più alta del pesarese da dove si godono panorami mozzafiato. Scenderemo poi tra pascoli e faggete fino al rifugio delle Cotaline (per chi preferisce, possibilità di arrivare al rifugio con la telecabina gratuita per il ns gruppetto). Cena e pernottamento in rifugio, in convivialità con gli escursionisti. Lunghezza: 10 km circa. Dislivello: +1050 m, -330 m circa. Difficoltà: difficile 28 Agosto: Cupa delle Cotaline / Chiaserna Colazione in rifugio. Il cammino prosegue quasi tutto in discesa: dal rifugio cammineremo attraverso le faggete del Monte Acuto, il gemello del Catria, per scendere in direzione Chiaserna con lo sguardo volto verso le ultime alture marchigiane, l’Umbria e la Toscana. All’arrivo ci disseteremo con delle buonissime birre artigianali del luogo! Cena in birrificio e pernottamento in agriturismo. Lunghezza: 10 km circa. Dislivello: +80 m, -1000 circa. Difficoltà: facile 29 Agosto: Chiaserna / Gole del Burano Colazione in agriturismo. Ultima escursione del nostro cammino con un finale meritatissimo: il bagno al fiume! Da Chiaserna lungo un percorso rurale attraverseremo Cantiano e da qui ci dirigeremo verso le Gole del Burano, luogo suggestivo di rocce e boschi per terminare poi con un bagno rigenerante nel fiume Burano. Pranzo libero al sacco. Fine dei servizi. Lunghezza: 9 km circa. Dislivello: +280 m, -450 circa. Difficoltà: facile Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 415 (calcolata sulla base di 8 partecipanti) Il programma delle escursioni può subire modifiche a discrezione della Guida, in base alle condizioni climatiche e di sicurezza dei partecipanti La quota di partecipazione comprende: 3 pernottamenti in foresteria/rifugio e agriturismo in mezza pensione (colazione e cena), camere multiple Presenza, assistenza e accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica Trasporto bagaglio da una tappa all'altra Assicurazione medica Europ Assistance fino a € 1.000 di spese mediche La quota non comprende: Trasferimento con mezzi propri (in alternativa, disponibili solo 5 posti su pulmino € 100 con partenza e rientro da Rimini) Pranzi Bevande extra Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da sottoscrivere all'iscrizione Tutto quello non incluso nel “La quota di partecipazione comprende”. ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 100 ENTRO 11 GIUGNO 2021 Penali in caso di recesso: al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali:

- fino a 21 giorni prima della partenza: nessuna penale -da 20 a 14 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione -da 13 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione -da 6 a 3 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione -da 2 a 0 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione L'ammontare del premio assicurativo è sempre dovuto. Nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. Il riferimento è sempre ai giorni lavorativi, escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno dellapartenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento. SCHEDA TECNICA: Organizzazione tecnica: Shine Agenzia Viaggi di Gimar Srl Contatti: info@shineviaggi.net, 335.6607962 Licenza d'esercizio: Autorizzazione della Provincia di Rimini n.95 del 15/11/2004. Copertura assicurativa: polizza n. 9275112 con la compagnia assicurativa Europ Assistance per la responsabilità civile in conformità al Decreto Legislativo 206 Prezzo adulti: 415 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: + 2.060 m, - 2.180 m Tempo di percorrenza effettivo: 9 ore Lunghezza: 37 km Requisiti richiesti Avere buona preparazione fisica Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Isola Fossara, ore 10:00, 06027 Isola Fossara PG, Italia, Isola Fossara Vedi tutti i dettagli nel nostro sito