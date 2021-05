Descrizione evento: Sabato 29 Maggio faremo un’escursione veramente impegnativa, con tratti in forte pendenza, partendo dal millenario Monastero di Fonte Avellana fino a raggiungere la vetta del Monte Catria. Cammineremo all’ombra di verdi faggete, sfiorando grandi rocce erratiche e sostando su antiche piazzole dei carbonai, ma attraverseremo anche vaste praterie fiorite e lì saremo baciati dal sole primaverile. Ci sarà anche tempo per goderci la montagna e ammirarla in tutto il suo splendore. Arrivati alla vetta la croce ci sovrasta, ma non incombe: è da qui che si vede il mondo. La discesa la affronteremo su altri sentieri rispetto a quelli percorsi all’andata, altrettanto belli, impegnativi e panoramici, fino a giungere di nuovo al Monastero, stanchi ma felici. ORARI E RITROVO

– Ore 8:30, Ritrovo al parcheggio del Monastero di Fonte Avellana, nel comune di Serra Sant’Abbondio (PU) – Fine attività ore 16:30 circa. DETTAGLI DEL PERCORSO

Cammino effettivo: 5 ore

Dislivello: 1000 m

Lunghezza: 11 km

Livello: Escursionisti Esperti (EE)

– L’escursione è difficile e impegnativa per svariati motivi: lunghezza, dislivello in salita, tipo di tracciato. Necessita di un buon allenamento e una pratica escursionistica consolidata. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

20 € a persona

– La quota comprende l’escursione e il servizio di Guida Ambientale Escursionistica. LA GUIDA Simone Belfioretti (35 anni, residente a Mondavio-PU) – Guida Ambientale Escursionistica regolarmente assicurata e abilitata dalla Regione Marche. CONSIGLI SULL’EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe da trekking (obbligatorie perché importanti per la sicurezza).

Abbigliamento a strati, maglione, pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello.

Pranzo al sacco.

Acqua 2 litri a testa (non sono presenti punti d’acqua lungo il percorso).

Spuntini energetici (frutta secca, barrette, cioccolata).

Bastoncini da trekking (opzionali).

– In caso di dubbi sull’equipaggiamento confrontarsi con la Guida prima della giornata dell’escursione. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

– I Cani sono ammessi purché condotti al guinzaglio.

– L’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. Durante la camminata distanziamento interpersonale di 2 metri e mascherina pronta all’uso.

– È possibile che i partecipanti vengano ritratti in foto o video prodotti dalla Guida o dagli altri partecipanti. La partecipazione all’escursione sottintende il nullaosta all’uso, anche a fini promozionali, di queste immagini.

– La Guida si riserva di modificare o annullare l’escursione (es. causa meteo o problemi inerenti al gruppo) anche durante il suo svolgimento.

– I partecipanti si impegnano a rispettare tutte le norme comportamentali indicate dalla Guida. COME PARTECIPARE

Se ti interessa questa attività e ti piacerebbe partecipare, contatta telefonicamente la Guida entro le ore 18:00 del giorno precedente l’escursione, comunicando il tuo Nome e il Numero dei partecipanti:

Simone 333 1823124 (anche whatsapp, sms o telegram).

– L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e per garantire la sicurezza sarà a numero chiuso (max 12 persone).