Descrizione evento: Siete pronti per una giornata all`aria aperta?



Allora vi aspettiamo presso la nostra azienda vinicola storica per accogliervi con le degustazioni in vigneto, organizzate con le attenzioni dovute per garantirvi il massimo distanziamento sociale e la totale sicurezza.



POSTI LIMITATI e SOLAMENTE CON PRENOTAZIONE.



Domenica 23 Maggio - BRUNCH IN GIALLO

(indossa qualcosa di giallo e riceverai una sorpresa!)



PROGRAMMA

ORE 12.30 - ritrovo e registrazione

ORE 13.00 - distribuzione menu e vini

ORE 15.00-18.00 relax e tour guidati scaglionati della cantina ORE 18.00 - chiusura





Il menu degustativo sara` quello tipico delle giornate di Maggio che tutti noi amiamo e che non vediamo l`ora di abbinare ai nostri vini. Il Menu include porchetta, pecorino, torte rustiche e altre tipicita` preparate dagli chef di un rinomato catering marchigiano.



Il punto focale rimane il vino di produzione propria, una produzione attenta al territorio e alle tradizioni che offre una vasta scelta tra Lacrima, Verdicchio, Rosato. Ovviamente non potra` mancare il classico graditissimo finale con Grappa Bijoux di Lacrima o Visciola Sant`Amico.



Per gli amanti della tradizione verranno organizzati ingressi scaglionati per partecipare a piccoli tour guidati della cantina storica ottocentesca.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 30 euro a persona tutto incluso con possibilita` di pagare via b/b e saltare la coda della registrazione



OCCORRENTE: plaid, cappello, crema solare, mascherina, gel mani



ANIMALI AMMESSI: Si al guinzaglio



PROCEDURE ANTI COVID: Distanziamenti, postazioni prenotate, obbligo di indossare la mascherina in spazi pubblici, uso di gel sanificanti.



Le degustazioni saranno rimandate al weekend successivo in caso di maltempo.

INFO E PRENOTAZIONI -

Telefono: 073163982

Wa: 3314686958





Antica Cantina Sant`Amico

Via S.Amico 4 - Morro d`Alba (AN)