Descrizione evento: Il bosco regna in questa zona. Ci immergeremo tra boschi di pini ed abeti, nel bosco misto e, più in alto, tra i faggi. Non mancheranno panoramici affacci, dosati quanto basta, e nei posti giusti prima e dopo la salita la Monte Cafaggio (1.116m). Se vuoi godere di questo e molto altro, e condividerlo in compagnia, contattami per partecipare (vedi info sotto). Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 650 m Tempo di percorrenza effettivo: 3 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale ore 9 presso Bar Centrale, Piazzale della Vittoria, 20, 62025 Massa MC, Italia, Massa Vedi tutti i dettagli nel nostro sito