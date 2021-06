Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Un luogo avvolto fin da tempi remoti da miti e fosche leggende, l’unico lago naturale delle Marche incastonato in una valle glaciale a 1940 m slm,dove vive un piccolo crostaceo unico al mondo: il Chirocefalo del Marchesoni. Paesaggi alpini, imponenti pareti rocciose e fioriture multicolori ci accompagneranno lungo questa imperdibile escursione fino alle azzurre e incontaminate acque del lago maledetto. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 1000 m Tempo di percorrenza effettivo: 6 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 8.30 Taverna della montagna - Foce di Montemonaco, , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito