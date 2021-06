Descrizione evento: Si parte dal Pian Perduto per questa bellissima escursione d'alta quota, dopo un ripido tratto iniziale in uno dei pochi lembi di faggeta rimasti sui piani, il percorso segue la spettacolare Strada Imperiale fino ad uno dei luoghi più suggestivi dei Sibillini. Il Passo di Sasso Borghese, da cui raggiungeremo le vette di due 2.000 della catena: il roccioso e strapiombante Sasso di Palazzo Borghese (2119 m) e l'arrotondato cucuzzolo del Monte Argentella (2200 m). Rientro passando per Forca Viola, porta d'accesso alla Valle del Lago di Pilato, fino ad incrociare il percorso dell'andata e chiudere l'anello. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 900 m Tempo di percorrenza effettivo: 5 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale Ore 9.00 Parcheggio di Forca di Gualdo (Chiesetta della Madonna della Cona), Strada Provinciale 136, 62039 Castel Sant'angelo Sul Nera MC, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito