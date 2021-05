Descrizione evento: I Bagni77 in collaborazione con Corinaldo Jazz,sono lieti di invitarVi a quattro appuntamenti musicali da non perdere! Primo concerto della mini rassegna,Venerdì 28 Maggio,ore 19.00

ROBERTO BARCHI QUARTET presenta "LE MIE MANI" Roberto Bachi - pianoforte Andrea Conti - chitarra Jack Lucchetti - contrabbasso Mauro Mancini - batteria Pianista, compositore e arrangiatore romano, Roberto bachi scopre una forte attrazione per il jazz sin dall'adolescenza. Studia con il M° Ungureanu e presso il St Louise si perfeziona poi con il M° Ramberto Ciammarughi. Collabora attivamente con musicisti come Vittorio Gennari, Charles Davis, Emanuele Cisi, Nico Gori e molti altri. Nel suo nuovo progetto “le mie mani”, il cui CD è in fase di registrazione, il pianista romano affronterà un viaggio introspettivo alla ricerca degli stati emozionali più intimi, accompagnato da una ritmica collaudatissima che prevede Andrea Conti alla chitarra, Mauro Mancini alla batteria e Jack Lucchetti al contrabbasso. ?? INFO&PRENOTAZIONI TAVOLI: Filippo 320/7926534