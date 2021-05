Descrizione evento: Sabato 29 maggio, passeggiata guidata tra Fonti e Fontane di Loreto. ????Fonte delle Bellezze in fondo a via Costa d’Ancona. ????Fonte della Croce o Fonte della Costa d’Ancona ????Fonte delle Scalette ????Fonte Buffolareccia ????Fonte del Carpine ????Fontana Maggiore in Piazza della Madonna ????Fontana dei Galli Partenza ore 17.00 A fine percorso, per chi vorrà, aperitivo marchigiano in locale tipico. Prenotazione obbligatoria al 333 665 8833